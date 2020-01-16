Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Çabuk gol yedik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Çabuk gol yedik' - Son Dakika Spor

Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Çabuk gol yedik"

6 saat önce

İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deplasmandaki maça avantajlı gidebilmek için iyi hazırlandıklarını, maça da iyi başladıklarını belirtti.

Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal:

İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deplasmandaki maça avantajlı gidebilmek için iyi hazırlandıklarını, maça da iyi başladıklarını belirtti.


Galatasaray'ın ilk devre daha fazla topla oynamasına rağmen hızlı hücumla etkili olabileceklerini bildiklerinin altını çizen Kartal, "Tek eksiğimiz golü attıktan sonra çok çabuk gol yedik. Bu golü yemesek daha farklı galip ayrılabilirdik." diye konuştu.


İkinci yarının ortada bir mücadele olduğuna değinen Kartal, "Her iki takımın pozisyonları vardı. Final paslarının zamanlamasını etkili yapabilseydik sonuca gidebilirdik. Takımın disiplinli mücadelesi ile maçı 1-1 bitirdik. Her şey İstanbul'da oynayacağımız ikinci maça kaldı. Oyunlarından dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:22 
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