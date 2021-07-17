Üye Girişi
SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam - Son Dakika

SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam

17.07.2021 10:20

SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam"Bülent hoca ve ekibi çok enerjik""Rekabet bizi olumlu etkiliyor""Ay yıldızlı formayı taşımak istiyorum""Hücum oyuncularının iyi olması ligin kalitesini artırıyor""Taraftarlarımızla beraber sevinmeyi...

SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam

"Bülent hoca ve ekibi çok enerjik"

"Rekabet bizi olumlu etkiliyor"

"Ay yıldızlı formayı taşımak istiyorum"

"Hücum oyuncularının iyi olması ligin kalitesini artırıyor"

"Taraftarlarımızla beraber sevinmeyi özledik"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin, Türk futbolunun kaleci konusunda geleceğinin sağlam olduğunu belirtti.

Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BÜLENT HOCA VE EKİBİ ÇOK ENERJİK"

Erzurum'daki kamplarının verimli geçtiğini dile getiren Karadeniz temsilcisinin oyuncusu, "Bülent hoca ve ekibi gerçekten enerjik duruşuyla, antrenmanda olsun, antrenman sonrası olsun bizi motive ediyor. Ben ve takım arkadaşlarım tüm gayretimizle yeni sezonda iyi sonuçlar almak için çalışıyoruz" dedi.

"REKABET BİZİ OLUMLU ETKİLİYOR"

Takımdaki forma rekabetinin olumlu yansımalarından bahseden Tarık Çetin, "Rekabet bizi olumlu etkiliyor. Çünkü kim oynarsa oynasın sahaya çıktığında elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yaptığı için de iyi bir performansla devam ediyor" şeklinde konuştu.

"AY YILDIZLI FORMAYI TAŞIMAK İSTİYORUM"

Genç bir kaleci olmanın büyük bir avantajla beraber büyük bir sorumluluk da getirdiğini kaydeden 24 yaşındaki eldiven, Türk futbolunun kaleci konusunda geleceğinin sağlam olduğunu kaydetti. Çetin, "Ben açıkçası genç kalecilerin geleceğini düşünüyorum. Çünkü genç kalecilerimiz oynadıkça liglerimizde onlara daha da çok şans vermek için antrenörlerimiz daha rahat bir konumda kendilerini görüyorlar. Daha çok genç kaleciler gelecek diyebilirim. Kendi adıma öncelikle Rizespor'da daha da çok forma şansı bulup, kendimi saha içinde daha da iyi ifade etmek istiyorum. Bunun akabinde de her Türk futbolcusunun istediği gibi A Milli Takım'da görev alıp, ay yıldızlı formayı taşımak istiyorum. Rizespor'u, Türkiye'de oynadığım diğer takımları ve Türkiye'yi gururlandırarak Avrupa'da mücadele etmek istiyorum" diye konuştu.

"KULÜPLER ALTYAPILARA GEREKLİ YATIRIMLARI YAPMALIYDI"

Yerli ve yabancı oyuncu kuralı hakkında da değerlendirmede bulunan Tarık Çetin, "Yerli kuralının biz Türk futbolcular için olumlu olduğunu düşünüyorum. Fakat kulüplerimiz buna ne kadar hazırlıklıydı? Bu bir soru işareti. Keşke bu kurallar gelmeden önce altyapılarımıza gerekli yatırımları yapılsaydı. Kuralların gelmesiyle birlikte hiçbir sıkıntı yaşamadan bu kurallara ayak uydurabilmek en güzeli olurdu diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HÜCUM OYUNCULARININ İYİ OLMASI LİGİN KALİTESİNİ ARTIRIYOR"

Kendisini zorlayan rakip hücumcuların kimler olduğu yönündeki bir soruya ise yeşil-mavililerin file bekçisi, "Rakip takım hücumcularında isme takılı kalmıyorum. Hücum oyuncularının iyi olması ligin kalitesini artırıyor, tabii ki biz kaleciler, meslektaşlarım için zor olsa da. Biz her maça farklı konsantre olduğumuz için isme bağlı kalmıyoruz" karşılığını verdi.

"TARAFTARLARIMIZLA BERABER SEVİNMEYİ ÖZLEDİK"

Seyircisiz oynanan maçlarda taraftarın yokluğunu çok hissettiğini söyleyen Tarık Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımız önümüzdeki sezon itibarıyla belli bir kapasiteyle statlara gelecekler. Bu da bizi açıkçası çok heyecanlandırıyor. Çünkü seyircisiz oynadığımız her maçta gerçekten onların yokluğunu, eksikliğini hissediyoruz ve bu önümüzdeki sezondan itibaren onların gelecek olması bizi sevindiriyor. Şunu söyleyebilirim: Galibiyetlerden sonra hep birlikte sevinmeyi çok özledik. Umarım gelecek sezonda da bunu bol bol birlikte yaşarız."

SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam
SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam
SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam
SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam
SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Erzurum, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu 10:40 Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu Büyükşen cinayeti çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım 09:49 Büyükşen cinayeti çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu 09:28 Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu
Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş 08:49 Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü 01:36 Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz 00:35 Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti

Son Dakika Haberleri
11:10 Açık arttırmaya çıktı! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
Açık arttırmaya çıktı! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı Açık arttırmaya çıktı! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı         
11:10
Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada         
09:57
İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf         
09:45
Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi         
09:04
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu         
08:14
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti         
23:20
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 11:19:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement