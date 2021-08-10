Karadeniz ekibi Rizespor, bu sezon Süper Lig'de üst sıraları hedefliyor. Geçen sezon Bülent Uygun'un gelişiyle iyi bir ivme yakalayan ve hazırlık maçlarında etkili bir takım profili çizen Rize, kendisini ispatlamış futbolculara yöneldi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül imzayı atmıştı, şimdi sırada Caner ve Lemos var.
Caner'in, Gökhan'la da görüşerek Rizespor'a sıcak baktığı belirtildi. Lemos'un ise bonservisiyle ayrılma ihtimali düşük. Futbolcu da kiralık olarak gitmek istiyor. Fenerbahçe, Lemos konusunda net kararını vermiş değil.
Son Dakika › Spor › Rizespor'un temasa geçtiği Caner Erkin ve Lemos imza aşamasına geldi - Son Dakika Spor