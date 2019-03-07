Son Dakika Haberleri: Rizesporlu Morozyuk'un Eşinden İyi Haber

Rizesporlu Morozyuk'un Eşinden İyi Haber

31 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk geçirdiği trafik kazası sonrası 'çok şükür hayattayım' mesajı paylaştı.

Rizesporlu Morozyuk'un Eşinden İyi Haber, System.String[]


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk geçirdiği trafik kazası sonrası 'çok şükür hayattayım' mesajı paylaştı.

Önceki gün Rize merkezden Derepazarı istikametine giden taksi ile karşı yönden gelen otomobil Alipaşa mevkisinde çarpıştı. Kazada, takside bulunan Irina Morozyuk yaralandı. Morozyuk, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüzünde yaralar oluşan Irina Moroziuk, sosyal medyada fotoğrafını, "Tanrıya çok şükür hayattayım. Beni merak eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim ikinci doğum günüm" notuyla paylaştı.

Bu arada Moroziuk'un sağlık durumunun iyi olduğu, evinde dinlendiği belirtildi. 

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:12 Kaynak: DHA

Mykola Morozyuk, Çaykur Rizespor, Spor
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