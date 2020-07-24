RJ Hunter: "Galatasaray formasını giymek için sabırsızlanıyorum"

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Ronald Jordan Hunter, sarı-kırmızılıların formasını giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li oyuncu RJ Hunter kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Taraftarlara mesaj gönderen 26 yaşındaki basketbolcu, "Galatasaray'daki herkese bu formayı giymek ve İstanbul'da olmak için ne kadar sabırsızlandığımı söylemek istiyorum. Bu kulüpte oynamak için çok heyecanlıyım" dedi. - İSTANBUL