Rk 24 Meyve ve Sebze Toptancısısına Soruşturma Açtı
1 saat önce
Rekabet Kurulu, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 toptancı hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurulu
, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 toptancı hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 21 Şubat tarihli toplantısında, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla; İstanbul
, Ankara
ve Antalya
hallerinde faaliyet gösteren toplam 24 meyve ve sebze toptancısısına soruşturma açıldığı belirtildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: DHA
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