Son Dakika Haberleri: Rk 24 Meyve ve Sebze Toptancısısına Soruşturma Açtı

Rk 24 Meyve ve Sebze Toptancısısına Soruşturma Açtı

1 saat önce

Rekabet Kurulu, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 toptancı hakkında soruşturma açtı.

Rk 24 Meyve ve Sebze Toptancısısına Soruşturma Açtı, System.String[]
Rekabet Kurulu, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 toptancı hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 21 Şubat tarihli toplantısında, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla; İstanbul, Ankara ve Antalya hallerinde faaliyet gösteren toplam 24 meyve ve sebze toptancısısına soruşturma açıldığı belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: DHA

İstanbul, Rekabet Kurulu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Banker Bilo Sahnesi Daha! Afgan Göçmenleri İstanbul Diye Trabzon'a Bıraktılar 24 Sebze ve Meyve Toptancısı Hakkında Soruşturma Açıldı Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi İlhan Şeşen'e Uykudayken Dehşeti Yaşatan Hırsızlar Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:23:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rk 24 Meyve ve Sebze Toptancısısına Soruşturma Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]