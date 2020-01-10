RK-3. Köprü ve K. Marmara Otoyolu hisse devri izne tabi değil - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi RK-3. Köprü ve K. Marmara Otoyolu hisse devri izne tabi değil - Son Dakika Ekonomi

RK-3. Köprü ve K. Marmara Otoyolu hisse devri izne tabi değil

7 saat önce

Rekabet Kurumu, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. hisse devri işleminin "izne tabi olmadığına" karar verdi.

RK-3. Köprü ve K. Marmara Otoyolu hisse devri izne tabi değil, System.String[]

Rekabet Kurumu, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. hisse devri işleminin "izne tabi olmadığına" karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun ilgili kararında şöyle denildi:

"Astaldi S.p.A'nın ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş., ICA İçtaş Astaldi Adi Ortaklığı'ndaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına, Astaldi S.p.A'nın IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat A.Ş. ve ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat A.Ş.'deki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi."


Boğaz Köprüsü, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:03 Kaynak: DHA
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