RK Başkanı Torlak'tan Dijital Ekonomi Açıklaması İçtihatlarımızın orantılı ve esnek olması...
1 saat önce
RK Başkanı Torlak'tan Dijital Ekonomi Açıklaması İçtihatlarımızın orantılı ve esnek olması gerekiyor(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:02 Kaynak: DHA
RK Başkanı Torlak'tan Dijital Ekonomi
Açıklaması İçtihatlarımızın orantılı ve esnek olması gerekiyor
(Tür: Ankara
)
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