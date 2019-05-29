Son Dakika Haberleri: RK Başkanı Torlak'tan Dijital Ekonomi Açıklaması İçtihatlarımızın orantılı ve esnek olması...
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RK Başkanı Torlak'tan Dijital Ekonomi Açıklaması İçtihatlarımızın orantılı ve esnek olması...

1 saat önce

RK Başkanı Torlak'tan Dijital Ekonomi Açıklaması İçtihatlarımızın orantılı ve esnek olması gerekiyor(Tür: Ankara)

RK Başkanı Torlak'tan Dijital Ekonomi Açıklaması İçtihatlarımızın orantılı ve esnek olması gerekiyor
(Tür: Ankara)
RK Başkanı Torlak'tan Dijital Ekonomi Açıklaması İçtihatlarımızın orantılı ve esnek olması...
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:02 Kaynak: DHA
Ankara, Ekonomi, Güncel
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