Son Dakika Haberleri: Rk : Gübre Üreticisi 6 Şirket Hakkında Soruşturma Açıldı

Rk : Gübre Üreticisi 6 Şirket Hakkında Soruşturma Açıldı

1 saat önce

Rekabet Kurulu (RK), gübre sektöründe faaliyet gösteren altı şirket hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Rk : Gübre Üreticisi 6 Şirket Hakkında Soruşturma Açıldı, System.String[]
Rekabet Kurulu (RK), gübre sektöründe faaliyet gösteren altı şirket hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Rekabet Kurumu'nun web sitesindeki konuyla ilgili bilgilendirme şöyle; "Gübre sektöründeki fiyat artışlarına yönelik olarak re'sen yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandığı, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21 Şubat 2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; gübre sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına, 19-08/96-M sayı ile karar verdi." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:14 Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Ekonomi
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