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Ro-Ro ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor - Son Dakika

Ro-Ro ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor

08.07.2021 11:58
Ro-Ro ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor, System.String[]

Türkiye'den Avrupa'ya yeni taşımacılık rotasının ilk seferi Sakarya Karasu'dan 2017 yılında başladı.

Türkiye'den Avrupa'ya yeni taşımacılık rotasının ilk seferi Sakarya Karasu'dan 2017 yılında başladı. Romanya'nın Köstence kentine ilk Ro-Ro seferini düzenleyen Karasu Limanı, Karadeniz bölgesinde ticari hacmi büyük olan ikinci liman konumunda. Bu seferlerin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Karasu Limanı Yatırım ve İşletme A.Ş Liman Müdürü Gökçen Erdem, "Karasu Limanı'ndan 1 buçuk milyon transfer limitine ulaşarak ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'den Avrupa'ya yeni taşımacılık rotası Karasu Limanı'nda 2017 yılında başlayarak ve günümüze kadar devam eden Ro-Ro seferlerinin sayısı 400'e ulaştı. Bu seferler doğrultusunda yaklaşık 60 bin Ro-Ro taşımacılığı gerçekleştirildi. Ro-Ro seferlerinin gerçekleştirildiği Karasu Limanı'nı aynı zamanda Karadeniz'in 4 büyük limanı arasında en büyük ticaret hacmine sahip 2'nci liman olma özelliğini taşıyor. Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na haftada iki sefer düzenlemeye başladıklarının bilgisini veren IC İÇTAŞ Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme A.Ş. Liman Müdürü Gökçen Erdem, her geçen yıl artan talepler doğrultusunda gerçekleşen haftalık sefer sayısını 2021 yılının sonunda 8'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Karasu limanlarından yapılan sadece Ukrayna seferleri olduğunu belirten Erdem, Romanya'nın Köstence Limanı'ndan kaynaklı sorunlar sebebiyle seferlere ara vermek zorunda kaldıklarına da değindi. Bu seferlerden kaynaklı ülkeye ciddi miktarda döviz girdiğini aktaran Erdem, Karasu Limanı'ndan 1 buçuk milyon transfer limitine ulaşarak ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamaya hedeflediklerini dile getirdi.

Limanlar, bölgenin dünyaya açılan ticaret kapısıdır

IC İÇTAŞ Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme A.Ş. Liman Müdürü Gökçen Erdem, "Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin en batısında yer alan bir liman olan Karasu Limanı, Marmara Bölgesi'ne de en yakın liman olma özelliğiyle avantajlı bir konuma sahip. Karadeniz'de bulunan ve Karadeniz ülkelerine transfer yapan limanlar ile kıyasladığımızda Ro-Ro seferi, kargo seferleri, proje taşımacılığı ile Trabzon, Samsun ve Zonguldak limanlarına göre Samsun'dan sonra ticaret hacmi en büyük ikinci liman konumunda. Dört buçuk yıllık genç bir liman olmamıza rağmen bu seviyeye ulaşmak büyük bir başarı. Limanın Karasu'ya en büyük katkısı, vergimizi ilçeye ödüyoruz ve ilçemizin vergi dilimindeki payını arttırıyoruz. Ro-Ro seferleriyle gelen şoför ve turistler de Karasu'ya nakdi destek sağlıyor. 100 araçlık bir kooperatif oluştu, bu da Karasu'ya katkı sağlamakta. Limanlar, bölgenin dünyaya açılan ticaret kapısıdır. Liman kentlerinde sanayi yatırımı da fazla olur. Karasu Limanı, bölgenin sanayiciler tarafından tercih etmesine de sebep olmakta" dedi.

Ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz

Karasu Limanı'nın Türkiye ekonomisine de katkısının büyük olduğunu dile getiren Erdem, "Limanımız, navlun ve fiyat avantajından dolayı ülkemize ciddi boyutta döviz girdisi sağlıyor. İlk yıl 10 bin olan Ro-Ro taşıması 40 bine yaklaştı. Genel kargo taşımacılığı da 400 bin civarında. Karasu Limanı'ndan 1 buçuk milyon transfer limitine ulaşarak ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Ro-Ro ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor
Ro-Ro ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor
Ro-Ro ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor
Ro-Ro ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor
Ro-Ro ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor
Ro-Ro ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor

Türkiye, Sakarya, Liman, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ro-Ro ülke ekonomisine 100 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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