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Rob Page: "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" - Son Dakika

Rob Page: "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

16.06.2021 23:22

- Rob Page: "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" Galler Teknik Direktörü Rob Page: "Gördüğünüz gol antrenmandaki provalarımızın meyvesiydi" Galler Teknik Direktörü Rob Page, A grubundan çıkma şansları ile ilgili, "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

- Rob Page: "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

Galler Teknik Direktörü Rob Page:

"Gördüğünüz gol antrenmandaki provalarımızın meyvesiydi"

BAKÜ - Galler Teknik Direktörü Rob Page, A grubundan çıkma şansları ile ilgili, "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi. Page, Türkiye'ye attıkları gollerin antrenmandaki çalışmaların meyvesi olduğunu ifade etti.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Galler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği Türkiye'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Galler Teknik Direktörü Rob Page basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Takımının Türkiye karşısında oynadığı oyundan memnun olduğunun altını çizen Page, "Bu tarz turnuvalarda böyle oyunlar çıkarmak, böyle maç oynamak kolay değildir. Önümüzde de çok iyi bir İtalya takımıyla oynayacağımız maç var. Oyuncularımın oyunundan çok çok memnunum. Bu akşamki performanstan çok memnunum. Bu turnuvanın parçası olmaktan çok mutluyum. Oyuncularım harika bir maç çıkardı. Bale ve Ramsey çok iyi oynadı. İki savunma oyuncumdan da çok memnunum. Türkiye güçlü bir rakipti. Türk Milli Takımı'nın sert oynayacağını analiz etmiştik, biz de buna göre önlemlerimizi aldık. Artık sadece pazar günkü maça bakmamız gerekiyor. Şu an daha da güçlenmek için takım ruhunu kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bale'ın penaltıyı kaçırması moral bozukluğu oluşturmadı"

Karşılaşmada penaltı atışından yararlanamayan Gareth Bale ile ilgili konuşan Page, şu ifadelere yer verdi:

"Futbolda düşüşler ve ileri gidişler vardır. Gareth bu akşam elinden geleni yaptı. Bazı şeylerin bitmemiş olduğunu gösterdi. Özellikle kornerden atılan goldeki uyanıklığı golü getirdi. Baskı yemeye başlamıştık, Gareth çok iyi yararlandı fırsattan ve golü atmayı başardık. Gareth'ın 2019'dan beri golü yok, bu akşam iki asist yaptı ve iyi bir maç çıkardı. Çok cesur bir oyun gösterdi. Penaltıyı kaçırması bile onun açısından moral bozukluğu oluşturmadı. Gol atmamış olması onu kötü bir oyuncu yapmaz."

"Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

Gruptan çıkma şanslarını değerlendiren 46 yaşındaki teknik direktör, "Çıkarsak neden olmasın? Harika bir sonuç bizim için. Önümüzde önemli bir İtalya maçı var, orada da oyuncularımdan aynı performansı bekliyorum. Bu kesinlikle kolayca sahip olamayacağınız bir his. Bu turnuvaya iyi hazırlandık, oyuncular da kendilerini göstermek için tüm güçlerini ortaya koydu. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kendimizi göstermek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Gördüğünüz gol antrenmandaki provalarımızın meyvesiydi"

Müsabakada attıkları gollerin hazırlanışı üzerinde tekrar tekrar durduklarını vurgulayan Page, "Her oyuncunun ayrı kalitesi ve yeteneği var. Bunu sahada ortaya koymak, başarıya dönüştürmek için antrenmanda tekrar tekrar provasını yapıyoruz. Gördüğünüz gol de bunun meyvesiydi. Umarım bunun gibi daha fazla gol atarız" değerlendirmesini yaptı.

Rob Page: Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Rob Page: Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Rob Page: Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Rob Page: Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

Türkiye, oyunlar, Galler, Bakü, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rob Page: 'Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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