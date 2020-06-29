Robbie Fowler, Brisbane Roar'dan ayrıldığını açıkladı! Koronavirüs nedeniyle... - Son Dakika

Robbie Fowler, Brisbane Roar'dan ayrıldığını açıkladı! Koronavirüs nedeniyle...

Brisbane Roar Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından ülkesine giden Fowler'ın takımın başına dönmeyeceğini açıkladı.

Brisbane Roar Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından ülkesine giden Fowler'ın takımın başına dönmeyeceğini açıkladı.

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Futbolculuk döneminde Liverpool'da sergilediği performansla akıllarda yer eden 45 yaşındaki Fowler, Nisan 2019'da Brisbane Roar'un teknik direktörlüğüne getirilmişti.


Fowler yönetiminde bu sezon 22 maçta 35 puan toplayan Brisbane Roar, lider Sydney'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.


Salgın sebebiyle martta askıya alınan ligin 16 Temmuz'da yeniden başlayacağı açıklanmıştı.


Liverpool, Brisbane, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:25 

Son Dakika Spor Robbie Fowler, Brisbane Roar'dan ayrıldığını açıkladı! Koronavirüs nedeniyle... - Son Dakika Spor
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