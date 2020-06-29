Robbie Fowler, Brisbane Roar'dan ayrıldığını açıkladı! Koronavirüs nedeniyle...

Fowler yönetiminde bu sezon 22 maçta 35 puan toplayan Brisbane Roar, lider Sydney'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

Futbolculuk döneminde Liverpool 'da sergilediği performansla akıllarda yer eden 45 yaşındaki Fowler, Nisan 2019'da Brisbane Roar'un teknik direktörlüğüne getirilmişti.

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