Şimdi rotalarını Datça'ya çevirdiler. Lüks teknelerini, Mesudiye Ovabükü Savana Hotel'in açıklarına demirlediler. Bir tekne personeli, habercilere karşı nöbet tuttu ama başarılı olamadı!

Üç tekne ile Datça'ya çıkarma yapan çift, eğlenceli anlar yaşadı. Robbie Williams, Beşiktaş forması imzaladı.

Ardından kızıyla tam suya atlayacaktı ki, yanlarına eşi geldi. Teknede misafir de ağırlayan ünlü karıkoca daha sonra denizin tadını çıkardı.

Çiftin tatili bir süre daha devam edecek. Bodrum, Datça, Marmaris ve Göcek koylarını gezdikten sonra Yunan adası Mykonos 'a gidecekler.

Umut ÜNVER