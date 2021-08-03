Snob Magazin'in özel haberine göre; Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk eşi Ayda Field ile Türkiye'ye geldi. Fransa'da tatil yapan çift, rotalarını Bodrum'a çevirdi.

Çift, bu sabah saatlerinde Bodrum'a geldi. İkili, dört çocuğuyla hafta sonuna kadar Bodrum'da bir otelde kalacak.

Çift, yerleri belli olmasın diye sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda etiket yapmayıp, konum eklemiyor. 2010 yılında evlenen çift, yaşamlarını İngiltere'de sürdürüyor.