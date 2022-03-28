ROBER HATEMO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ROBER HATEMO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

28.03.2022 17:30

ŞARKICI Rober Hatemo'nun babası Şahin Hatemo düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ŞARKICI Rober Hatemo'nun babası Şahin Hatemo düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı Rober Hatemo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 24 Mayıs'ta babası Şahin Hatemo'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Şahin Hatemo için bugün saat 14.00'te Bakırköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şahin Hatemo'nun yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Rober Hatemo tören boyunca gözyaşı döktü. İlahilerin okunduğu törenin ardından cenaze son yolculuğuna uğurlandı.

ROBER HATEMO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ROBER HATEMO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ROBER HATEMO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YORUMLAR
500
Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı ROBER HATEMO BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI ROBER HATEMO BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Uluslararası Edirne Maratonu kayıtları devam ediyor Uluslararası Edirne Maratonu kayıtları devam ediyor

Rober Hatemo, Cenaze, Mayıs, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ROBER HATEMO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Ahşap ustasının hobisi mesleğe dönüştü! Siparişlere yetişemiyor
17:49 Standart altının kilogramı 920 bin liraya geriledi
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 18:10:50. #1.11#
SON DAKİKA: ROBER HATEMO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement