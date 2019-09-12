Robert de Niro: Türkiye muhteşem bir ülke
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Teke, ünlü yıldız ile video çekip sosyal medya hesabından paylaştı.
Teke, ünlü yıldız ile video çekip sosyal medya hesabından paylaştı. de Niro: "Selam Türkiye, Türkiye'deki herkese selam yolluyorum. Türkiye muhteşem bir ülke" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:40
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