Son Dakika Haberleri: Robert de Niro: Türkiye muhteşem bir ülke
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Robert de Niro: Türkiye muhteşem bir ülke

40 dakika önce

Teke, ünlü yıldız ile video çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Robert de Niro: Türkiye muhteşem bir ülke, System.String[]

Teke, ünlü yıldız ile video çekip sosyal medya hesabından paylaştı. de Niro: "Selam Türkiye, Türkiye'deki herkese selam yolluyorum. Türkiye muhteşem bir ülke" dedi.

Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:40 
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