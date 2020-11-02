Robert Fisk: Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Robert Fisk: Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci hayatını kaybetti

02.11.2020 03:02
Robert Fisk: Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci hayatını kaybetti, System.String[]

Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci Robert Fisk, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti.

Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci Robert Fisk, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti.

Irish Times gazetesinde yer alan haberde, Fisk'in Cuma günü felç şüphesiyle kaldırıldığı hastanede Cumartesi hayatını kaybettiği bildirildi.

New York Times gazetesi tarafından 2005 yılında " Britanya'nın muhtemelen en meşhur dış haberler muhabiri" olarak tanımlanan Fisk, The Independent için yazmaya devam ediyordu.

Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Fisk, gazeteciliğe Sunday Express'te başladı. 1972 ile 1975 yılları arasında The Times'ın Belfast muhabirliğini yaptı.

Daha sonra Beyrut'a taşındı ve Orta Doğu hakkında haberler yapmaya başladı.

Fisk, aralarında Lübnan iç savaşı, İran Devrimi, İran- Irak Savaşı, Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgali, Saddam Hüseyin'in Kuveyt işgali ve Suriye iç savaşının da olduğu çok sayıda kritik olayı yerinde takip etti.

Çok iyi derecede Arapça konuşan deneyimli gazeteci, El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin ile mülakat yapan az sayıdaki Batılı gazeteciden biri oldu.

Fisk'in yazdığı kitaplardan Büyük Medeniyet Savaşı - Ortadoğu'nun Fethi, Cezayir Yazıları 1992-2013, Mısır Yazıları ve İsrail Yazıları Türkçe'ye de tercüme edildi.

Robert Fisk: Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci hayatını kaybetti

Robert Fisk, Orta Doğu, İrlanda, Dublin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Robert Fisk: Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok
İzmir'de 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil, enkaz altından kurtarıldı İzmir'de 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil, enkaz altından kurtarıldı         
23:40
Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı         
22:46
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü         
22:31
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi         
19:58
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 76'ya yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 76'ya yükseldi         
17:14
Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı         
16:24
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı         
11:58
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
13 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı 13 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı         
08:43
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 03:13:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Robert Fisk: Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei