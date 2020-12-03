Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler'den, hastanelerin kapasitesinin sınırına ulaştığı uyarısı - Son Dakika

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler'den, hastanelerin kapasitesinin sınırına ulaştığı uyarısı

03.12.2020 14:45
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler'den, hastanelerin kapasitesinin sınırına ulaştığı uyarısı, System.String[]

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, ülkedeki bazı bölgelerde hastanelerin kapasitesinin sınırına gelindiği uyarısında bulundu.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, ülkedeki bazı bölgelerde hastanelerin kapasitesinin sınırına gelindiği uyarısında bulundu.

Wieler, düzenlediği basın toplantısında, ülkede hala çok sayıda kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığına işaret etti.

Kovid-19 vaka sayılarının yüksek seviyede olduğunu ve hissedilebilir bir şekilde azalmadığını söyleyen Wieler, "Bazı bölgelerde hastanelerin kapasitesinin sınırına geldiğini görüyoruz. Buralarda ameliyatlar erteleniyor. Ağır vakaların ve ölümlerin arttığını da görüyoruz." şeklinde konuştu.

Wieler, bakımevlerinde ve yaşlılar yurtlarında vaka sayılarının yeniden arttığını vurgulayarak virüsü bu kurumların dışında tutmanın ve insanları korumanın zorlaştığını belirtti.

Bu kurumlardaki vaka sayılarının daha da artmasından büyük endişe duyduklarını söyleyen Wieler, salgının başlangıcından bu yana bakımevlerinde yaklaşık 5 bin 300 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Wieler, bakımevlerinde Kovid-19 bulaşan 5 kişiden birinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Sağlık dairlerinin de virüsün insanlara nerede bulaştığını tespit edemediğini ifade eden Wieler, "Yeni vakaların azaltılması lazım. Bunu birlikte yapabileceğimizi umut ediyorum." dedi.

Wieler gelecek haftalarda ağır vakaların ve ölüm sayılarının artmasını beklediklerini belirterek herkesi sosyal hayatın her alanında maske ve hijyen kurallarına uyamaya çağırdı.

Wieler ayrıca Almanya'da yaklaşık 30 milyon kişinin risk grubunda olduğunu kaydetti.

RKI'nın açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 46 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 106 bin 789'a yükseldi.

Son 24 saatte 479 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 17 bin 602'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 800 bin olarak açıklandı.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla dün yaptığı toplantıda, yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için kasım başından bu yana uygulanan kısıtlamalar 10 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Almanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler'den, hastanelerin kapasitesinin sınırına ulaştığı uyarısı - Son Dakika


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