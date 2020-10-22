Robert Koch Enstitüsü, Kovid-19'un Almanya'da kontrolsüz yayılabileceği konusunda uyardı - Son Dakika

Robert Koch Enstitüsü, Kovid-19'un Almanya'da kontrolsüz yayılabileceği konusunda uyardı

22.10.2020 13:03
Robert Koch Enstitüsü, Kovid-19'un Almanya'da kontrolsüz yayılabileceği konusunda uyardı, System.String[]

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrolsüz yayılabileceği konusunda uyardı.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrolsüz yayılabileceği konusunda uyardı.

Wieler, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya'daki Kovid-19 salgınına ilişkin durumun çok ciddi olduğunu belirterek salgının yayılmasını önlemek için getirilen mesafe ve maske takma kurallarına uyulmasını istedi. Almanya'nın birçok bölgesinde salgının hızlı yayıldığına işaret eden Wieler, "Salgının nasıl bir seyir geliştireceğini bilmiyoruz. Virüsün yayılmasını yavaşlatma şansımız var. Bu konuda güçsüz değiliz. Bunun için kurallara riayet etmemiz lazım. Ancak virüsün en azından belirli bölgelerde daha güçlü yayılması, hatta Almanya'da kontrolsüz yayılması mümkündür." uyarısında bulundu.

Sağlık dairelerinin ekim başında günde 1000 ila 4 bin yeni vaka bildirdiğini, şimdi ise 4 bin ila 11 bin arasında günlük yeni vakanın bildirildiğini belirten Wieler, "Son 7 günde 2 hafta öncesine göre yaklaşık 3 kat daha fazla yeni vaka iletildi." dedi.

Wieler, son dönemde virüsün gençlere bulaştığının görüldüğünü belirterek "Ancak 60 yaş üzeri hastaların oranı tekrar artmaya başladı. Bakımevlerinde ve hastanelerde vaka sayıları da yeniden artıyor. Yoğun bakımdaki insanların sayısı da yükseliyor. Bu sayı şu an 943. Bu sayı da son iki hafta içinde 2 kat arttı." ifadesini kullandı.

Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının da arttığına işaret eden Wieler, "Ağır hastaların sayısının yükselmesini ve can kayıplarının daha da artmasını beklememiz gerekiyor." dedi.

Wieler, virüsün en fazla özel kutlama ve eğlencelerde yayıldığının görüldüğünü, burada önlem alınması ve insanların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

RKI bugün, Almanya'da son 24 saatte 11 bin 287 kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıklamıştı. Bu rakam, "salgının başından bu yana Almanya'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu. Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 392 bin 49'a çıktı, 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 905'e yükseldi. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 306 bin 100'e ulaştı.

Almanya, Başkent, Berlin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Robert Koch Enstitüsü, Kovid-19'un Almanya'da kontrolsüz yayılabileceği konusunda uyardı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş "Karabağ sorunu diplomatik yollarla çözülmez" diyen Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı müzakere yaparak ateşkes istiyor Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı
Bir futbolcusunda koronavirüs çıkan Werder Bremen, tüm takımı karantinaya aldı Bir futbolcusunda koronavirüs çıkan Werder Bremen, tüm takımı karantinaya aldı         
12:55
TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı TFF, iki hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı         
12:41
Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı         
11:44
Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi         
11:15
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi         
10:37
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 13:35:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Robert Koch Enstitüsü, Kovid-19'un Almanya'da kontrolsüz yayılabileceği konusunda uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei