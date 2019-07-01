Son Dakika Haberleri: Robert Koleji öğrencilerinden müze ziyareti
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Robert Koleji öğrencilerinden müze ziyareti

33 dakika önce

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Orhan Pamuk, Ayşe Kulin, Haldun Dormen, Cem Karaca, Zeki Alasya, Melih Kibar, Tomris Uyar, Ülkü Tamer, Halikarnas Balıkçısı diye tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı ve birçok önemli ismin daha öğrenim gördüğü, Robert Koleji öğrencilerini ağırladı.

Robert Koleji öğrencilerinden müze ziyareti, System.String[]
Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Orhan Pamuk, Ayşe Kulin, Haldun Dormen, Cem Karaca, Zeki Alasya, Melih Kibar, Tomris Uyar, Ülkü Tamer, Halikarnas Balıkçısı diye tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı ve birçok önemli ismin daha öğrenim gördüğü, Robert Koleji öğrencilerini ağırladı.

Müze ziyaretinde Bilecik ve yakın çevresinin başta tarihi ve kültürel değerleri olmak üzere sosyal yaşantısı hakkında bilgi alan öğrencilere Yaşayan Şehir Müzesi Koordinatörü Arkeolog Mesut Ünver, rehberlik etti. İstanbul'dan Bilecik'e değerli konukları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirten Ünver, konukların Yaşayan Şehir Müzesini büyük bir beğeni ile gezdiklerini kaydetti.

Öğrenciler, misafirperverlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:26 Kaynak: İHA
Orhan Pamuk, Bilecik, Yaşam
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