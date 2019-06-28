Robert Lewandowski'nin En İyi Antrenmanı Golleri 2018-19
1 saat önce
Säbener Straße'deki antrenman sahasında FC Bayern forvet oyuncusu Robert Lewandowski'nin en iyi hedeflerine göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:06
Säbener Straße'deki antrenman sahasında FC Bayern forvet oyuncusu Robert Lewandowski
'nin en iyi hedeflerine göz atın.
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