Robert Lewandowski'nin Golleri - Leipzig
7 saat önce
Robert Lewandowski'nin yarın RB Leipzig'e karşı 8. maçı. Önceki oyunlarda Lewy zaten dört gol attı. Hepsini Dugout'ta izleyin.
Robert Lewandowski
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:06
'nin yarın RB Leipzig
'e karşı 8. maçı. Önceki oyunlarda Lewy zaten dört gol attı. Hepsini Dugout'ta izleyin.
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