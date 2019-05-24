Son Dakika Haberleri: Robert Lewandowski'nin Golleri - Leipzig

Robert Lewandowski'nin Golleri - Leipzig

7 saat önce

Robert Lewandowski'nin yarın RB Leipzig'e karşı 8. maçı. Önceki oyunlarda Lewy zaten dört gol attı. Hepsini Dugout'ta izleyin.

Robert Lewandowski'nin yarın RB Leipzig'e karşı 8. maçı. Önceki oyunlarda Lewy zaten dört gol attı. Hepsini Dugout'ta izleyin.
Robert Lewandowski'nin Golleri - Leipzig
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:06 
Leipzig, Robert Lewandowski, Spor
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