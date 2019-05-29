Son Dakika Haberleri: Robert Lewandowski’nin İnanılmaz Brace V Leipzig’i
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Robert Lewandowski’nin İnanılmaz Brace V Leipzig’i

41 dakika önce

FC Bayern, Berlin'de düzenlenen 2019 DFB Cup finalinde RB Leipzig'i 3-0 mağlup etti. Robert Lewandowski ilk yarıdan golü attı ve durumu iki inanılmaz golle kapattı.

FC Bayern, Berlin'de düzenlenen 2019 DFB Cup finalinde RB Leipzig'i 3-0 mağlup etti. Robert Lewandowski ilk yarıdan golü attı ve durumu iki inanılmaz golle kapattı.
Robert Lewandowski’nin İnanılmaz Brace V Leipzig’i
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Berlin, Robert Lewandowski, Leipzig, Spor
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