Son Dakika Haberleri: Robert Lewandowski tarih yazdı, Bayern Münih farklı kazandı!
Son Dakika Spor Robert Lewandowski tarih yazdı, Bayern Münih farklı kazandı! - Son Dakika Spor

Robert Lewandowski tarih yazdı, Bayern Münih farklı kazandı!

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Kızılyıldız, Sırbistan'da karşı karşıya geldi.

Robert Lewandowski tarih yazdı, Bayern Münih farklı kazandı!, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Kızılyıldız, Sırbistan'da karşı karşıya geldi.


Bayern Münih, Kızılyıldız'ı 6-0 mağlup etti ve grup liderliğini garantiledi.


Karşılaşmaya damgasını vuran isim ise Robert Lewandowski oldu. Polonyalı forvet, 14 dakika 31 saniye içinde Kızılyıldız ağlarını 4 kez havalandırdı...


BUNU BAŞARAN İKİNCİ OYUNCU!


Golcü oyuncu böylece Messi'den sonra Şampiyonlar Ligi tarihinde iki farklı maçta 4 gol atan ikinci futbolcu olup tarihe adını yazdırdı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Robert Lewandowski, Bayern Münih, Kızılyıldız, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:13 
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