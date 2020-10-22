Robert Prosinecki: Beşiktaş'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz - Son Dakika

Robert Prosinecki: Beşiktaş'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz

22.10.2020 18:20
Robert Prosinecki: Beşiktaş'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz, System.String[]

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Pazartesi günü iç sahada oynanacak maç öncesi Haluk Ulusoy Tesisleri'nde  basın mensuplarıyla bir araya gelen Hırvat çalıştırıcı, "Bir galibiyet aldık diye durmayacağız. Sahada mücadele eden kendi futbolunu kabul ettirmeye çalışan bir Denizlispor seyrettirmek istiyoruz" dedi.

Yukatel Denizlispor, 26 Ekim Pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Prosinecki yönetimindeki idmana sakatlıkları süren Özgür Çek ve Radoslaw Murawski katılmadı. Tedavisine devam edilen Sakıb Aytaç ise takımdan ayrı çalıştı. Prosinecki, Gençlerbirliği maçında takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirterek aldıkları 3 puanın sevindirici olduğunu ifade etti.

"FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMA GELİYORUZ"

Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını kaydeden Hırvat çalıştırıcı, "Geleneği olan büyük bir takımı konuk edeceğiz. Kolay bir maç olmayacak. Bunu için çok çalışıyoruz. Onlar için de bizim için de zor bir karşılaşma olacak. Güzel bir maç izleyeceğimize inanıyorum. Bazı oyuncularımızın adaptasyon süreci devam ediyor. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Fiziksel olarak istediğimiz noktalara gelmeye başladık. Beşiktaş'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Bir galibiyet aldık diye durmayacağız. Sahada mücadele eden kendi futbolunu kabul ettirmeye çalışan bir Denizlispor seyrettirmek istiyoruz" dedi.

- Denizli
Robert Prosinecki: Beşiktaş'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz
Robert Prosinecki: Beşiktaş'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz
Robert Prosinecki: Beşiktaş'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz
Robert Prosinecki: Beşiktaş'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz
Robert Prosinecki: Beşiktaş'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz

Robert Prosinecki, Gençlerbirliği, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Robert Prosinecki: Beşiktaş'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz - Son Dakika Spor

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