- Robert Prosinecki: "Bize karşı gelen takımlar kolay bir şekilde kazanamayacak"

"Son saniyelerde gol atabilme ihtimalimiz vardı"

"Futbolcularıma canı gönülden tebrik etmek istiyorum"

DENİZLİ - Süper Lig'in ikinci haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Bize karşı gelen bütün takımlar çok kolay bir şekilde kazanamayacak. Futbolcularımız yeni yeni geliyor ama biz birbirine yardım eden ve aile olarak ortada duran bir Denizlispor ortaya koyacağız" dedi.

"Futbolcularıma canı gönülden tebrik etmek istiyorum"

Teknik Direktör Robert Prosinecki, "Geçen senenin ikincisi ve Türkiye kupasını kazanan takıma karşı son saniyesine kadar ligi kovalayan takım ile mücadele verdik. Bu mücadeleden dolayı bütün futbolcularıma canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Çünkü maçın başından sonuna kadar herkes mücadelesini yüreğinden ortaya koyarak devam ettirdi. Şunu gösterdik biz aslında hazırlık maçı yapmadık, futbolcularımız yeni yeni geliyor ama biz ileride biraz daha sabırlı olduğumuzda çok çok daha faklı, güzel, iyi mücadele eden, koşan, birbirine yardım eden ve aile olarak ortada duran bir Denizlispor ortaya koyacağımız aşikar" diye konuştu.

"Bize karşı gelen bütün takımlar çok kolay bir şekilde kazanamayacak"

Prosinecki, "İstediğimiz şu, bize karşı gelen bütün takımlar çok kolay bir şekilde kazanamayacak. Bizim tabii ki de zorlandığımız noktalar ve aşmamız gereken adaptasyonlar var ama bunları adım adım ilerleyerek ve her gün çalışarak üstesinden gelebileceğimizden hiçbir şüphem yok. Futbolcular gerçekten birinci dakikadan itibaren hiç mücadeleyi bırakmadılar. Trabzonspor'a karşı on kişi kalarak da mücadeleyi devam ettirdiler ve bir puanı aldık. Futbolda böyle olaylar maalesef yaşanıyor. Üç dakikada iki kart aldı ama eminim ki kendisi böyle bir şey istemiyordu ve buna şüphemiz yok. O da çünkü takıma katkıda bulunmak istemiştir" dedi.

"Son saniyelerde gol atabilme ihtimalimiz vardı"

Teknik Direktör Prosinecki, takım ile ilgili açıklamalarında takımın 10 kişi kalmasına rağmen mücadelenin inanılmaz olduğunu belirtti. Prosinecki, "Bütün oyuncularımızı tekrardan tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz bir şekilde 22 dakika boyunca Trabzonspor'a karşı 10 kişi mücadele ettiler ve bir puanı söktüler. Baktığınızda maçın sonlarına doğru neredeyse kontra ataklarla son saniyelerde gol atabilme ihtimalimiz vardı. Berabere kaldık ve bu bizim için mutluluk verici" ifadeleriyle konuştu.