Robert Prosinecki: Bu hafta onlara çok ihtiyacımız var - Son Dakika
Son Dakika Spor Robert Prosinecki: Bu hafta onlara çok ihtiyacımız var - Son Dakika Spor

Robert Prosinecki: Bu hafta onlara çok ihtiyacımız var

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Robert Prosinecki: Bu hafta onlara çok ihtiyacımız var, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçından sonra ara vermeden ligde karşı karşıya geleceği MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "İnanılmaz önemli, bizim için belirleyici bir maç olacak. Seyredenler tamamen maçı kazanmak için savaşan bir takım görecek. Bunun bilincinde çalışacağız, üç puan alacağız.  Kayseri halkı futbolu seviyor, daha önce geldiğimde de bunu gördüm. Bu hafta onlara çok ihtiyacımız var. Biz bu durumdan çıkmak istiyorsak, savaşacaksak onlar da yanımızda olmalı. Maça gelip bize destek vermelerini istiyoruz. Söz veriyorum duran bir takım görmeyecekler. Çok iyiye gidiyoruz. Galip geleceğimizin sözünü vermek iddialı olur fakat savaşan, galibiyet için her şeyi yapacak bir takım göreceklerine söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

MENSAH AFFEDİLDİ

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçtan önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah affedildi. Mensah'ın affedilmesiyle ilgili konuşan Prosinecki, "Mensah bugün bana gelip yaptığının yanlış olduğu ve kurallara uymadığı için özür diledi. Benden değil takım arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini söyledim çünkü bir kural vardı, herkes uyarken Mensah uymadı. Takım arkadaşlarından özür diledi. Benim Mensah'la kişisel bir sorunum yok, o nedenle şu an bizimle" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Robert Prosinecki'nin konuşması

-Antrenmandan görüntüler


Robert Prosinecki, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek
Erzurumsporlu Osman Çelik'ten maç sonu Abdullah Avcı'ya gönderme Abdullah Avcı, maç içinde söylediği "Ben böyle takım görmedim" sözlerine açıklık getirdi Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 01:28:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Robert Prosinecki: Bu hafta onlara çok ihtiyacımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]