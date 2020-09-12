- Robert Prosinecki: "Daha iyi bir Denizlispor izleteceğiz"

İZMİR - Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe'nin sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Daha iyi bir Denizlispor izleteceğiz" dedi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Göztepe ve Denizlispor, İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Göztepe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki maçı değerlendirdi.

"Bunun üstesinden gelebiliriz"

Sözlerine Göztepe'yi tebrik ederek başlayan Prosinecki, "Göztepe çok iyi bir maç çıkardı. İlk 3 golü rakibimize hediye ettik. İstediğimiz ve planladığımız Denizlispor'u sahaya yansıtamadık. Uzun bir aradan sonra maç oynadık. Bu maçtan sonra analizlerimizi yaparak, lige daha iyi konsantre olarak daha iyi bir Denizlispor izleteceğiz. Bunun için yeterli kumaşımızın ve kalitemizin olduğunu biliyoruz. 5-1'lik sonuç takım ruhu için kolay değil. Fakat bunun üstesinden gelebiliriz" dedi.