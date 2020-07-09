Robert Prosinecki: "Futbolun doğasında olan şeylerle maçı kaybettik"
- Robert Prosinecki: "Futbolun doğasında olan şeylerle maçı kaybettik" Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Kayserispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki güzel oynadıklarını dile getirerek, "Anlık futbolun doğasında olan şeylerle maçı kaybettik" dedi.
- Robert Prosinecki: "Futbolun doğasında olan şeylerle maçı kaybettik"
RİZE - Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Kayserispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki güzel oynadıklarını dile getirerek, "Anlık futbolun doğasında olan şeylerle maçı kaybettik" dedi.
Maçı kazandıklarını düşündükleri anda puan kaybettiklerini ifade eden Prosinecki, "İki faulden hatalardan iki gol yedik. Maçı 3-2 kaybettik. Futbolda bunlar oluyor ama ben oyuncularımın performansını tebrik ediyorum. Deplasmanda iyi futbol oynadık, savaştık, mücadele ettik. Anlık futbolun doğasında olan şeylerle maçı kaybettik. Bunu unutmalı Gaziantep maçına odaklanmalıyız. Çok kısa bir zaman" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:15 Kaynak: İHA
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