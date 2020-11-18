Robert Prosinecki: "Gaziantep FK maçı bizim için çok önemli" - Son Dakika

Robert Prosinecki: "Gaziantep FK maçı bizim için çok önemli"

18.11.2020 14:05
Robert Prosinecki:

Mağlubiyet sonrası taraftarlardan gelen eleştirileri kabul ettiğini belirten Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Gaziantep FK maçı bizim çok önemli. Zor bir maç olduğunu biliyoruz ama bizim kazanmaktan başka hiçbir şansımız yok" dedi.

Mağlubiyet sonrası taraftarlardan gelen eleştirileri kabul ettiğini belirten Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Gaziantep FK maçı bizim çok önemli. Zor bir maç olduğunu biliyoruz ama bizim kazanmaktan başka hiçbir şansımız yok" dedi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi 16.00'da konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gaziantep FK maçının kendileri için çok önemli olduğunu ve kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını belirten Prosinecki, "Bizim için Çok önemli bir maç. Biz bu durumdan da kurtulmak istiyoruz. Milli takım arasında da çok çalışma fırsatımız oldu ve herkes çok iyi çalışıyor. Gaziantep FK'nın ne kadar organize bir takım olduğunu da biliyoruz. Son maçlarda ne kadar iyi olduklarını da biliyoruz. Baktığınızda Beşiktaş'ı da yendiler. Yeni Malatyaspor maçında iyi oynadığımız halde iki, üç bireysel hatadan dolayı mağlubiyet aldık. Biz bu durumdan çıkmak istiyoruz. Bu maç bizim çok önemli, zor bir maç olduğunu biliyoruz ama bizim kazanmaktan başka hiçbir şansımız yok. Çünkü artık zamanı geldi ve bizim takımımız buna göre ne gerekiyorsa yapıyor. Bu maçı bir çıkış maçı olarak da görebiliyoruz" diye konuştu.

"Eleştirileri kabul ediyoruz"

Prosinecki ile lige başlayan Denizlispor, 7 maçta aldığı 5 puandan dolayı eleştirilere maruz kaldı. Eleştirileri kabul ettiklerini belirten Prosinecki, "Futbolu hepimiz biliyoruz. Baskı altında oluyor ve eleştirileri de kabul ediyoruz. 7 maç sonrasında 5 puan alınca bizim beklentilerimizde farklıydı. Belki daha fazla puan alabilirdik. Bu baskıları biliyoruz ve eleştirileri kabul ediyoruz. Çünkü biz daha fazlasını yapabiliriz, o kapasite var bizde. Bu hafta içerisinde herkes her zamanki gibi inanılmaz çalışıyor. Bizim bu maçta iyi bir sonuç alıp, takım ruhu, başkanımız, şehrimiz için her şeyi değiştirecek bir galibiyet. Daha farklı konuma getirecektir. Biz bunu için zaten çalışıyoruz ve her idmanda herkes özverili oluyor. Daha fazlasını bizde istiyoruz ve bunun içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Robert Prosinecki: Gaziantep FK maçı bizim için çok önemli
Robert Prosinecki: Gaziantep FK maçı bizim için çok önemli
Robert Prosinecki: Gaziantep FK maçı bizim için çok önemli
Robert Prosinecki: Gaziantep FK maçı bizim için çok önemli
Robert Prosinecki: Gaziantep FK maçı bizim için çok önemli

Robert Prosinecki, Denizlispor, Gaziantep, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Robert Prosinecki: 'Gaziantep FK maçı bizim için çok önemli' - Son Dakika Spor


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