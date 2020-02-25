Robert Prosinecki: Göztepe maçı ile seriye başlamak istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Robert Prosinecki: Göztepe maçı ile seriye başlamak istiyoruz - Son Dakika Spor

Robert Prosinecki: Göztepe maçı ile seriye başlamak istiyoruz

6 saat önce

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 24'üncü haftada pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Robert Prosinecki: Göztepe maçı ile seriye başlamak istiyoruz, System.String[]

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, 24'üncü haftada pazartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Robert Prosinecki, "Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici maçlardan biri. Seriye başlamak istiyoruz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor, evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ilk kısmında düz koşu yapıp, kondisyon çalışan futbolcular, idmanın ikinci bölümünde 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Sağ ayak serçe parmağında kırık bulunan ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Hasan Hüseyin Acar takımla çalışmalara başlarken, Alpay Çelebi ve Ömer Uzun salonda çalıştı. Sakatlıkları devam eden Ziya Alkurt, Levent Gülen ve Nurettin Korkmaz ise antrenmana katılmadı.

İdmanda basın mensuplarına açıklama yapan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, "Ligde hiçbir maç kolay değil. Göztepe maçı da bunlardan biri. Geldiğimizden beri ilerleme kaydediyoruz. Sahada savaşan, iyiye giden bir takım var. Takım olarak oynayan bir Kayserispor var. Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici maçlardan biri. Seriye başlamak istiyoruz. Denizlispor maçından sonra seriye geçemedik ama Göztepe maçını kazanarak, iyiye giden durumu daha iyiye çevirerek ligde kalacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntü

Robert Prosinecki'nin açıklamaları

Genel detay

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,


Robert Prosinecki, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:39 Kaynak: DHA
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