Robert Prosinecki kampa katıldı - Son Dakika
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Robert Prosinecki kampa katıldı

6 saat önce

Kayserispor'un Hırvat Teknik Direktörü Prosinecki devre arası kampına katıldı.

Robert Prosinecki kampa katıldı, System.String[]

Kayserispor'un Hırvat Teknik Direktörü Prosinecki devre arası kampına katıldı.

Ligin ilk yarısın 3 teknik direktör ile tamamlayan Kayserispor'da göreve getirilen 4. Teknik Direktör Robert Prosinecki, devre arası kampına katıldı.

Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren sarı-kırmızılı takımın çiçeği burnunda Teknik Direktörü Robertd Prosinecki, Başkan Berna Gözbaşı ile İstanbul'da buluştu ve havayolu ile Antalya'ya gitti.

Teknik Direktör Prosinecki, akşam tanışma toplantısı düzenleyecek ardından da Başkan Berna Gözbaşı ile transfer zirvesi gerçekleştirecek.

(İHA)

Robert Prosinecki, Kayserispor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:55 Kaynak: İHA
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