Robert Prosinecki Kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Robert Prosinecki Kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor - Son Dakika Spor

Robert Prosinecki Kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor

11 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 21'inci haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Robert Prosinecki Kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 21'inci haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları geçen kaleci Silviu Lung ve Hakan Arıkan antrenmanda takımla birlikte çalışırken; Hasan Hüseyin Acar, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Göreve başladığımdan beri deplasmanda oynadığımız 3 maçı da kaybettik. Artık bunlar bitti. Bizim kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor. Antalyaspor maçı bunlardan ilki ve en önemlisi. Galatasaray'a karşı oynadığımız maçın 2'nci yarısında oynadığımız performansın daha fazlasını göstereceğiz. Bu maça iyi hazırlanacağız. Maçta 3 puan almak, üst sıralarda yer alabilme şansını tanıyacak ifadelerini kullandı.

Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Prosinecki, Bu hafta tam takım olacağımızı düşünüyorum. Ben hakem hataları nedeniyle yorum yapmak istemiyorum ama VAR Sistemi bulunuyor. Galatasaray maçında bariz penaltı vardı. Haydi hakem görmedi ama VAR nasıl görmedi anlamıyorum şeklinde konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
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