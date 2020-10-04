Robert Prosinecki; "Kendi beklentimin altında performans gösteriliyor" - Son Dakika

Robert Prosinecki; "Kendi beklentimin altında performans gösteriliyor"

- Robert Prosinecki; "Kendi beklentimin altında performans gösteriliyor" "Bizim takımın kalitesi yüksek ve bu kadar futbolcular olup da bu kadar az üretmek güzel değil" "Verdiğimiz mücadele bu konuda umut verici" "Çünkü biz kazanmak istedik" Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, İ.H.

- Robert Prosinecki; "Kendi beklentimin altında performans gösteriliyor"

"Bizim takımın kalitesi yüksek ve bu kadar futbolcular olup da bu kadar az üretmek güzel değil"

"Verdiğimiz mücadele bu konuda umut verici"

"Çünkü biz kazanmak istedik"

DENİZLİ - Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, İ.H. Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Prosinecki, "Baktığınızda iyi bir sonuç ama tabii ki de daha fazlasını istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bu konuda umut verici" dedi.

Süper Lig'in 4. hafta maçında Denizlispor, evinde karşılaştığı Konyaspor'la 0-0 beraber kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Prosinecki, zor bir mücadele olduğunu önceden bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını belirtti. Yeşil-siyahlı takımın iyi olduğunu, futbolcuların az oynamasının iyi olmadığını söyledi.

"Birkaç tane pozisyon bulduk ama daha fazlasını bulabilirdik"

Açıklamalarda bulunan Prosinecki, "Zor bir maç olacağını biliyorduk hep beraber ve ona göre de iyi hazırlandık. Mücadelemizi bu doğrultuda takım halinde vermeye çalıştık. Baktığınızda iyi bir sonuç ama tabii ki de daha fazlasını istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bu konuda umut verici. Çünkü biz kazanmak istedik. Bunlarla alakalı ne gerekiyorsa yaptık. Birkaç tane pozisyon bulduk ama daha fazlasını bulabilirdik. Bununla alakalı 2 haftalık bir sürecimiz var. Gerekli konuşma, analiz ve çalışmalar yapılacak ve istediğimiz futbolu ortaya koyabilmek için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

"Kendi beklentimin altında performans gösteriliyor"

Prosinecki, "Kendi beklentimin altında performans gösteriliyor. Bizim takımın kalitesi yüksek ve bu kadar futbolcular olup da bu kadar az üretmek güzel değil. Bunu daha iyi yapabilmek için bu hafta gelecek hafta sürecinde çok çalışacağız ve geliştirmeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Robert Prosinecki; Kendi beklentimin altında performans gösteriliyor
Robert Prosinecki; Kendi beklentimin altında performans gösteriliyor
Robert Prosinecki; Kendi beklentimin altında performans gösteriliyor
Robert Prosinecki; Kendi beklentimin altında performans gösteriliyor

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Robert Prosinecki; 'Kendi beklentimin altında performans gösteriliyor' - Son Dakika Spor

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