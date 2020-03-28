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Robert Prosinecki'nin Corona virüsü testi sonucu belli oldu
6 saat önce
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Korona Virüsü salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor.
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan Korona Virüsü salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor. Hafta içerisinde Hes Kablo Kayserispor takımında da testler gerçekleştirilmişti. Bu testlerin sonuçları gelmeye başladı. 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın'dan sonra teknik direktör Robert Prosinecki'nin test sonucu negatif çıktı. Prosinecki'nin yardımcılığını yapan Gordon Cipric ve Dragan Spasic'in de test sonuçları negatif çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:59
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