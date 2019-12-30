Robert Prosinecki'nin Kayserispor karnesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Robert Prosinecki'nin Kayserispor karnesi - Son Dakika Spor

Robert Prosinecki'nin Kayserispor karnesi

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ile anlaşan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, ilk döneminde 48 maçta görev yapmıştı.

Robert Prosinecki'nin Kayserispor karnesi, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor ile anlaşan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, ilk döneminde 48 maçta görev yapmıştı.


Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 10 puanla 18. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da ikinci yarıda Hırvat teknik adam Robert Prosinecki görev yapacak. 50 yaşındaki teknik direktör sarı kırmızılı takımda ikinci kez görev üstleniyor. 2012-2013 sezonunun 8.haftasında Kayserispor'da göreve başlayan Prosinecki, sezon sonuna kadar takımın başında kalmıştı. Prosinecki, 2013-2014 sezonun ilk yarısı boyunca da görev yapmıştı.


2012-2013 sezonu


Robert Prosinecki yönetimindeki Kayserispor, 2012-2013 sezonunda ligi 15 galibiyet 7 beraberlik 12 yenilgi neticesinde 52 puan toplayıp 5.sırada noktalamıştı. Prosinecki ile çıkılan 27 müsabakada 13 galibiyet 6 beraberlik 8 yenilgi alınmış ve 45 puan toplanmıştı. İşte o maçlar:


Kayserispor-M. Başakşehir 0-1


Galatasaray-Kayserispor 3-0


Kayserispor- Karabükspor 3-0


Elazığspor-Kayserispor 0-4


Kayserispor- Gaziantepspor 1-1


Sivasspor-Kayserispor 4-2


Kayserispor- Fenerbahçe 1-1


Trabzonspor-Kayserispor 1-1


Kayserispor- Kasımpaşa 1-0


Beşiktaş-Kayserispor 3-1


Bursaspor-Kayserispor 2-1


Kayserispor- Antalyaspor 2-0


Akhisarspor-Kayserispor 1-2


Kayserispor- Orduspor 0-0


Eskişehirspor-Kayserispor 0-3


Kayserispor- Gençlerbirliği 1-0


Kayserispor- Mersin İ.Y 2-1


Başakşehir-Kayserispor 0-0


Kayserispor-Galatasaray 1-3


Karabükspor-Kayserispor 3-1


Kayserispor-Elazığspor 4-1


Gaziantepspor-Kayserispor 0-1


Kayserispor-Sivasspor 1-1


Fenerbahçe-Kayserispor 2-1


Kayserispor-Trabzonspor 2-1


Kasımpaşa-Kayserispor 1-2


Kayserispor-Beşiktaş 2-0


2013-2014 sezonu


İstikbal Mobilya Kayserispor ile Robert Prosinecki, 2013-2014 sezonunda yola devam etti. Hırvat teknik adam, Kayserispor'un başında 17 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor, 2 galibiyet 6 beraberlik elde ederken 9 yenilgi aldı. 12 puan toplayabilen Kayserispor ile Prosinecki'nin yolu ilk yarı sonunda ayrılmıştı. 13 gol atıp 28 gol yiyen Kayserispor, ilk yarıyı 17. sırada noktalamıştı. Ligin ikinci yarısına Paciencia ile başlayan sarı kırmızılılar, sonrasında Ertuğrul Seçme ile sezonu tamamladı. Kayserispor sezonu 29 puanla 18. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. İşte 2013-2014 sezonundaki Prosinecki yönetiminde Kayserispor'un çıktığı maçlar ve sonuçları:


Kayserispor-Sivasspor 1-0


Kasımpaşa-Kayserispor 3-1


Kayserispor-Elazığspor 1-3


Gençlerbirliği-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Trabzonspor 0-1


K.Erciyesspor-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Gaziantepspor 0-1


Bursaspor-Kayserispor 2-0


Kayserispor-Galatasaray 2-4


Antalyaspor-Kayserispor 2-2


Kayserispor-Beşiktaş 0-3


Ç.Rizespor-Kayserispor 0-2


Kayserispor-Akhisarspor 0-0


Karabükspor-Kayserispor 1-0


Kayserispor-Eskişehirspor 1-1


Kayserispor- Konyaspor 0-0


Fenerbahçe-Kayserispor 5-1 - KAYSERİ

Robert Prosinecki, İstikbal Mobilya, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray e-spor takımı, Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi
Kicker, Galatasaray'ın Marcelo Sarrachi'yi kiraladığını duyurdu İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı Mbaye Diagne kadro dışı kalma nedenini açıkladı, Galatasaray'a dönüş sinyali verdi

Son Dakika Haberleri
15:16 Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini... - Son Dakika Spor
15:12 Trabzonspor Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor
15:11 Mbaye Diagne kadro dışı kalma nedenini açıkladı, Galatasaray'a dönüş sinyali verdi - Son Dakika Spor
15:06 Yunusemre U11 takımı turnuvada 2. Oldu - Son Dakika Spor
15:03 İnternet ve sosyal medyada öne çıkan günün spor haberleri - Son Dakika Spor
14:49 Quaresma'nın Santos'a transfer olacağı iddia edildi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:21:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Robert Prosinecki'nin Kayserispor karnesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]