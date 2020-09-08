- Robert Prosinecki: "Ofansif futbolu iyi oynayan bir Denizlispor olacak"

Prosinecki'den lige hazırız mesajı

DENİZLİ - Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, takımın hazır olduğunu belirterek Göztepe maçını kazanmak istediklerini vurguladı. Transfer arayışının devam ettiğinin söylen Hırvat hoca, "Sahada ofansif futbolu iyi oynayan bir Denizlispor olacak" dedi.

Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basına açık olarak gerçekleşen antrenman öncesi yeni teknik direktör Robert Prosinecki basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın çok iyi çalıştığını ve hazır olduğunu belirten deneyimli teknik direktör, "Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü takım çok iyi çalıştı. Genel olarak baktığımızda birkaç tane sorunumuz kaldı, onları da zamanla aşacağımızı biliyoruz. Durumdan memnunum. Birkaç tane yeni transferimiz var, onların adaptasyon süreci olacak. Takım o kadar iyi çalıştı ki lige tekrar sarılmak için bekliyorlar" şeklinde konuştu.

"Göztepe maçı zor olacak"

Prosinecki, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacaklar Göztepe maçı ile ilgili olarak ise "Geçtiğimiz sezon iyi bir sezon geçiren Göztepe var ve bu yıl birkaç tane futbolcusu gitti. Yeni gelen futbolcuları var. Aslında baktığınızda onlar da belli bir sistem ile oynayan bir takım. Biz de iyi hazırlandık. Zor bir maç olacak, kolay olmayacağını biliyoruz. Devamında iyi bir sonuç almak istediğimizi biliyoruz. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şu anki kaliteden memnunum"

Transfer arayışlarının devam ettiğini ve kaliteden memnun olduğunu dile getiren Robert Prosinecki, "Bu sezon itibariyle çok kalite düşüklüğü yaşayan bir takım değiliz. Zaten kaliteli bir kadro vardı, bunun üzerine çalışmalar yaparak devam ettik. Bildiğiniz üzere Mesanovic, Bakalorz ve Sagal gibi futbolcuları da getirdik. Kaliteleri ile kadromuza kalite katacak futbolcular bunlar. Bir iki pozisyonda daha arayışlarımız devam ediyor. Şu anki kaliteden memnunum. Takımın kaliteli olduğunu biliyorum. Çok iyi bir sezon geçireceğimizi de biliyorum" diye konuştu.

"Ofansif oynayan ve kendini gösteren bir Denizlispor göstermek istiyoruz"

Hücuma dayalı bir Denizlispor göstermek istediğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Bugünden itibaren herkese farklı bir Denizlispor göstermek istiyoruz. Sahada hücuma dayalı futbolu iyi oynayan bir Denizlispor olacak. Açıkçası öyle bir kaliteye de sahibiz. Ama bu tabi ki ofansif oynamamız her maç olmayabilir. Bizim yansıtmak istediğimiz kaliteli futbol, kaliteli futbolcular, ofansif oynayan ve kendini gösteren bir Denizlispor göstermek istiyoruz" açıklamasını yaptı.