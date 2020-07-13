Robert Prosinecki: 'Takım olarak savaşıp ligde kalacağız' - Son Dakika

Robert Prosinecki: 'Takım olarak savaşıp ligde kalacağız'

Havlu atmadıklarını gösterdiklerini söyleyen Robert Prosinecki, "Öncelikle bu hafta havlu da atmadık.

Havlu atmadıklarını gösterdiklerini söyleyen Robert Prosinecki, "Öncelikle bu hafta havlu da atmadık. Bugün aslında kazanmamız gereken bir maçta kazanamamamızın hüznü var. Geçen hafta Rize'de son bölüme önde girdik ama son dakikalarda maçı kaybettik. Bu hafta 9 kişi kaldık ve rakibimiz öndeydi ama 1 puan aldık. İnsanların futbolu sevmesinin sebebi de bu. Herkes bizim ligden düşeceğimizi söyledi ve şu an biz son 2 maça giriyoruz. Biliyorum zor iki maç ama biz elimizden geleni yapacağız ve takımım sahada savaşacak. Biz bu ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı

Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 geriye düştüğü ve 9 kişi kaldığı maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle bir puanı aldığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Ligin altı tam bir cadı kazanı." diyen Gözbaşı, "Stresini iyi yöneten sonunu getirecek. Zorlu iki maçımız var. Hep söylediğim gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mensah'a çok fazla faul yapıldı. Maalesef görmediler. Sonunda da çocuk herhalde stresini yönetemedi. İnşallah mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Robert Prosinecki, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 23:05 

Son Dakika Spor Robert Prosinecki: 'Takım olarak savaşıp ligde kalacağız' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 05:35:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Robert Prosinecki: 'Takım olarak savaşıp ligde kalacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]