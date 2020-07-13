Robert Prosinecki: 'Takım olarak savaşıp ligde kalacağız'

Havlu atmadıklarını gösterdiklerini söyleyen Robert Prosinecki, "Öncelikle bu hafta havlu da atmadık. Bugün aslında kazanmamız gereken bir maçta kazanamamamızın hüznü var. Geçen hafta Rize'de son bölüme önde girdik ama son dakikalarda maçı kaybettik. Bu hafta 9 kişi kaldık ve rakibimiz öndeydi ama 1 puan aldık. İnsanların futbolu sevmesinin sebebi de bu. Herkes bizim ligden düşeceğimizi söyledi ve şu an biz son 2 maça giriyoruz. Biliyorum zor iki maç ama biz elimizden geleni yapacağız ve takımım sahada savaşacak. Biz bu ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 geriye düştüğü ve 9 kişi kaldığı maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle bir puanı aldığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Ligin altı tam bir cadı kazanı." diyen Gözbaşı, "Stresini iyi yöneten sonunu getirecek. Zorlu iki maçımız var. Hep söylediğim gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mensah'a çok fazla faul yapıldı. Maalesef görmediler. Sonunda da çocuk herhalde stresini yönetemedi. İnşallah mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.