Robert Prosinecki: "Takımım sahada savaşacak ve biz ligde kalacağız" - Son Dakika

Robert Prosinecki: "Takımım sahada savaşacak ve biz ligde kalacağız"

Süper Lig'in 32. haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki, maçın ardından yaptığı açıklamada "Takımım sahada savaşacak ve biz ligde kalacağız" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki, maçın ardından yaptığı açıklamada "Takımım sahada savaşacak ve biz ligde kalacağız" dedi.


Havlu atmadıklarını gösterdiklerini söyleyen Robert Prosinecki, "Öncelikle bu hafta havlu da atmadık. Bugün aslında kazanmamız gereken bir maçta kazanamamamızın hüznü var. Geçen hafta Rize'de son bölüme önde girdik ama son dakikalarda maçı kaybettik. Bu hafta 9 kişi kaldık ve rakibimiz öndeydi ama 1 puan aldık. İnsanların futbolu sevmesinin sebebi de bu. Herkes bizim ligden düşeceğimizi söyledi ve şu an biz son 2 maça giriyoruz. Biliyorum zor iki maç ama biz elimizden geleni yapacağız ve takımım sahada savaşacak. Biz bu ligde kalacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Robert Prosinecki, Kayserispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 21:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Robert Prosinecki: 'Takımım sahada savaşacak ve biz ligde kalacağız' - Son Dakika Spor
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