Roberto Carlos, derbi favorisini açıkladı! "Atmosferi iyi bilirim..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Roberto Carlos, derbi favorisini açıkladı! 'Atmosferi iyi bilirim...' - Son Dakika Spor

Roberto Carlos, derbi favorisini açıkladı! "Atmosferi iyi bilirim..."

6 saat önce

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen Roberto Carlos, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için şunları söyledi: "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı epey ilginç geçecek bence. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim.

Roberto Carlos, derbi favorisini açıkladı!

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen Roberto Carlos, Fenerbahçe- Beşiktaş maçı için şunları söyledi:


"Fenerbahçe-Beşiktaş maçı epey ilginç geçecek bence. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ancak bu kez güçlü ve form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar. Ancak ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim. ve muhtemelen ligi de kazanacaklar."



Roberto Carlos: "Ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim..."

Roberto Carlos, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:30 
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