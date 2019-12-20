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Roberto Carlos, derbi favorisini açıkladı! "Atmosferi iyi bilirim..."
6 saat önce
Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen Roberto Carlos, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için şunları söyledi: "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı epey ilginç geçecek bence. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim.
Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen Roberto Carlos, Fenerbahçe- Beşiktaş maçı için şunları söyledi:
"Fenerbahçe-Beşiktaş maçı epey ilginç geçecek bence. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ancak bu kez güçlü ve form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar. Ancak ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim. ve muhtemelen ligi de kazanacaklar."
Roberto Carlos: "Ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim..."
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:30
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