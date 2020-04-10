Roberto Carlos'tan itiraf: "Çalıştığım en iyi teknik adamdı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Roberto Carlos'tan itiraf: 'Çalıştığım en iyi teknik adamdı' - Son Dakika Spor

Roberto Carlos'tan itiraf: "Çalıştığım en iyi teknik adamdı"

25 dakika önce

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe, Inter ve Real Madrid gibi takımlarda forma giyen Brezilya futbolunun efsanelerinden Roberto Carlos, kariyeriyle ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Roberto Carlos'tan itiraf:

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe, Inter ve Real Madrid gibi takımlarda forma giyen Brezilya futbolunun efsanelerinden Roberto Carlos, kariyeriyle ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Carlos, 1996'da yılında Inter'den Real Madrid'e transfer olmasının kariyeri için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Inter'de zor bir dönem geçirdiğini vurgulayan Roberto carlos, "Roy Hodgson, Inter'de beni orta saha oynatarak yok etti. Milli takımda oynama şansım çok azalmıştı. Moratti ile konuştum ve gitmeme izin vermesini istedim. Capello için Madrid'e gittim. O şimdiye kadar sahip olduğum en iyi hoca" dedi.

Roberto Carlos, Real Madrid, Fenerbahçe, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:12 

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