Brezilyalı efsane futbolcu, ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyip Sivasspor ile Akhisarspor'da teknik direktörlük de yapan Roberto Carlos, A Millilerimiz'in galibiyete yakın olduğunu belirtti.



"TÜRK FUTBOLUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"



"Türkiye- İzlanda mücadelesi ortada bir maç gibi gözüküyor. Türk futbolunu yakından takip ediyorum."



"TÜRKLER FUTBOLA AŞIK, İZLANDA'YI YENER"



"Çok kaliteli, tecrübeli bir hocaya ve kadroya sahipler. Türkiye'nin iyi bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Seyircileri önünde iyi futbolla güzel bir galibiyet elde edeceklerini söyleyebilirim. Çünkü bu ülke futbola aşık."

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,