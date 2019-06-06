Son Dakika Haberleri: Roberto Firmino canta a sua canção com os fãs
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Roberto Firmino canta a sua canção com os fãs

1 saat önce

Depois, Liverpool şehrini en çok ziyaret edenler için mükemmel bir seçimdir. Madrid ya da Madrid eyaleti, Liverpool eyaletinin en çok rağbet gören bir şehridir ve Roberto Firmino. O brasileiro respondeu cantando e dançando a sua música com os fãs.

Depois, Liverpool şehrini en çok ziyaret edenler için mükemmel bir seçimdir. Madrid ya da Madrid eyaleti, Liverpool eyaletinin en çok rağbet gören bir şehridir ve Roberto Firmino. O brasileiro respondeu cantando e dançando a sua música com os fãs.
Roberto Firmino canta a sua canção com os fãs
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06 
Madrid, Liverpool, Roberto Firmino, Spor
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