Son Dakika Haberleri: Roberto Firmino Liverpool Taraftarlarıyla Şarkısını Söylüyor
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Roberto Firmino Liverpool Taraftarlarıyla Şarkısını Söylüyor

37 dakika önce

Liverpool, Madrid'deki altıncı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kapattıktan sonra, Liverpool taraftarları, sayılarını Roberto Firmino için takdir ettiklerini gösterdi. Brezilyalılar, şarkılarını gezerek ve hayranlarıyla birlikte dans ederek cevap verdiler.

Liverpool, Madrid'deki altıncı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kapattıktan sonra, Liverpool taraftarları, sayılarını Roberto Firmino için takdir ettiklerini gösterdi. Brezilyalılar, şarkılarını gezerek ve hayranlarıyla birlikte dans ederek cevap verdiler.
Roberto Firmino Liverpool Taraftarlarıyla Şarkısını Söylüyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 
Madrid, Liverpool, Roberto Firmino, Spor
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