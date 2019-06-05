Roberto Firmino Liverpool Taraftarlarıyla Şarkısını Söylüyor
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Liverpool, Madrid'deki altıncı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kapattıktan sonra, Liverpool taraftarları, sayılarını Roberto Firmino için takdir ettiklerini gösterdi. Brezilyalılar, şarkılarını gezerek ve hayranlarıyla birlikte dans ederek cevap verdiler.
Liverpool
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06
, Madrid
'deki altıncı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kapattıktan sonra, Liverpool taraftarları, sayılarını Roberto Firmino
için takdir ettiklerini gösterdi. Brezilyalılar, şarkılarını gezerek ve hayranlarıyla birlikte dans ederek cevap verdiler.
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