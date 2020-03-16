Roberto Mancini, corona virüs için uyardı! 'Evden çıkmayın...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Roberto Mancini, corona virüs için uyardı! 'Evden çıkmayın...' - Son Dakika Spor

Roberto Mancini, corona virüs için uyardı! 'Evden çıkmayın...'

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | EURO 2020'de Türkiye'nin grubunda yer alan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, corona virüs için konuştu.

Roberto Mancini, corona virüs için uyardı! 'Evden çıkmayın...', System.String[]

Spor Arena Dış Haber | EURO 2020'de Türkiye'nin grubunda yer alan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, corona virüs için konuştu.


Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mancini, İtalya'da 1.809 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs için uyarılarda bulundu ve "Futbolcuların evden çıkmaması gerekiyor. Bu aslında sadece futbolcular için değil, herkes için geçerli. Sakın evden çıkmayın! Futbolcular profesyonel. Evden de antrenmanlarını sürdürebilirler." diye konuştu.


"EURO 2020'DEN ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"


EURO 2020'nin geleceği hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Salı günü UEFA'nın vereceği kararı beklememiz gerekiyor. İtalya'nın son 15 gün yaşadığı problemleri, başka ülkeler de yaşayabilir. Bu salgın nasıl bitecek bilmiyorum. EURO 2020'den daha önemli şeyler var." dedi.

Roberto Mancini, Galatasaray, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:30 
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