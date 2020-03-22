Son Dakika › Spor › Roberto Mancini: 'Corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti' - Son Dakika Spor
Roberto Mancini: "Corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti"
6 saat önce
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, corona virüs sebebiyle yakınını kaybettiğini söyledi.
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, corona virüs sebebiyle yakınını kaybettiğini söyledi.
İtalya basınına konuşan Mancini, "Kız kardeşim telefon etti ve çocukluk arkadaşımın koronavirüs sebebiyle öldüğünü söyledi. Çocukken birlikte futbol oynardık, güzel günler geçirdik." dedi.
Mancini sözlerini, "Sağlık görevlilerimiz kahramanca bir iş yapıyor ve onlara sonsuz inancım var. Bu yüzden İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Benim mezarım İtalya'da!" ifadeleriyle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:13
Son Dakika Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi