Roberto Mancini'den Corona virüsü uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Roberto Mancini'den Corona virüsü uyarısı - Son Dakika Spor

Roberto Mancini'den Corona virüsü uyarısı

6 saat önce

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi.

Roberto Mancini'den Corona virüsü uyarısı, System.String[]

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.


Roberto Mancini, Galatasaray, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:36 
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