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Roberto Mancini'den Corona virüsü uyarısı
6 saat önce
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:36
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