Son Dakika › Güncel › Roberto Mancini'den virüs uyarısı: 'Evinizde kalın' - Son Dakika
Roberto Mancini'den virüs uyarısı: "Evinizde kalın"
6 saat önce
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.
(İHA)
Son Dakika İtalya'da karantina sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, pencerelerde şarkı söylüyor Fiorentina'da iki oyuncu daha koronavirüse yakalandı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor