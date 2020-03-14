Roberto Mancini'den virüs uyarısı: "Evinizde kalın" - Son Dakika
Son Dakika Spor Roberto Mancini'den virüs uyarısı: 'Evinizde kalın' - Son Dakika Spor

Roberto Mancini'den virüs uyarısı: "Evinizde kalın"

6 saat önce

- Roberto Mancini'den virüs uyarısı: "Evinizde kalın" İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

- Roberto Mancini'den virüs uyarısı: "Evinizde kalın"

İSTANBUL - İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

Roberto Mancini'den virüs uyarısı: Evinizde kalın

Roberto Mancini, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:04 Kaynak: İHA
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