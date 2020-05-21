Roberto Mancini:

Mancini, Roma TV'ye yaptığı açıklamada, İngiltere ve Almanya ile oynayacakları hazırlık maçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini belirterek, "Bugünlerde EURO 2020'ye hazırlanıyor olmalıydık. İşimizin getirdiği her şeyi ve günlük hayatın normalliğini özledik." ifadelerini kullandı.



İtalya Milli Takımı'nda iyi bir atmosfer oluşturduklarını dile getiren Mancini, "Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu. Birçok kişi zor bir duruma girmekten korkuyordu. Kendinize biraz güvenmeniz ve genç oyuncuların niteliklerine inanmanız gerekiyor." yorumunu yaptı.



İtalya'nın kaliteli futbolculara sahip olduğunu kaydeden 55 yaşındaki teknik adam, "Zayıf rakiplere karşı bile olsanız kazanmak kolay değil. Biz, önceliklerden farklı şeyler yapmak istedik." değerlendirmesinde bulundu



